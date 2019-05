Ropa naftowa w USA drożeje w związku z obawami o dostawy surowca - od Zatoki Perskiej po Wenezuelę. Z kolei rozmowy handlowe USA-Chiny utknęły w martwym punkcie i nie widać perspektyw przełamania impasu.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na lipiec na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 59,17 dol., po zwyżce ceny o 0,92 proc.



Ropa Brent w dostawach na lipiec na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana po 70,12 USD za baryłkę, po wzroście notowań o 0,01 proc.



Na Międzynarodowej Giełdzie Energii w Szanghaju ropa w kontraktach na lipiec zdrożała o 1,9 proc. do 478,5 juanów za baryłkę.

Niepokój na rynkach

Na rynkach nie słabnie niepokój o dostawy ropy z Bliskiego Wschodu.



Prezydent USA Donald Trump nałożył na Iran nowe sankcje, które uderzyły w jego gospodarkę. W ubiegłym tygodniu ogłosił też wysłanie 1,5 tys. amerykańskich żołnierzy do regionu, dodatkowo podnosząc napięcie w regionie.

Wcześniej USA umieściły w Zatoce Perskiej lotniskowiec i bombowce B-52 w reakcji na informacje wywiadowcze o zagrożeniu ze strony Iranu dla amerykańskich interesów w regionie.



Do tego Arabia Saudyjska oskarża Iran o popieranie ataków terrorystycznych. Koalicja państw kierowana przez Arabię Saudyjską udaremniła 35 ataków terrorystycznych przeprowadzonych przez szyickich rebeliantów Huti w cieśnienie Bab al-Mandeb - poinformował pułkownik Turki al-Maliki.



- Mamy dowody na to, że rewolucyjni strażnicy Iranu dostarczyli buntownikom Huti technologię rakiet balistycznych i drony - powiedział al-Maliki.

Kryzys w Wenezueli