Rosyjski minister energetyki Aleksandr Nowak zapowiedział w piątek, że gazociąg Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie zostanie uruchomiony do końca 2020 roku. Potwierdził zarazem, że do dokończenia budowy tej magistrali Rosja wykorzysta własny statek.

Nowak nie wymienił nazwy statku, ale Reuters podaje, że jest to Akademik Czerski, który obecnie znajduje się na Dalekim Wschodzie. Statki szwajcarsko-holenderskiej firmy Allseas, które dotąd układały rury bałtyckiego gazociągu, zostały wycofane ze względu na amerykańskie sankcje, grożące podmiotom zaangażowanym w budowę Nord Stream 2.

Opóźnienie

Rosja szuka sposobu na dokończenie Nord Stream 2. Zapowiedź Putina Prezydent Władimir Putin powiedział w środę, że Rosja ma statek, który może doko... zobacz więcej » Akademik Czerski znajduje się w Nachodce, na rosyjskim Dalekim Wschodzie, i nawet jeśli wypłynie z portu w najbliższym czasie, będzie w stanie przybyć na Bałtyk w przybliżeniu za miesiąc - podała rosyjska prasa. Według Reutera statek potrzebowałby około 45 dni, by przybyć w okolice duńskiej wyspy Bornholm, jeśli płynąłby przez Kanał Sueski, lub około 37 dni, gdyby wybrał szlak północny, wzdłuż rosyjskiej Arktyki, ale wtedy musiałby mu towarzyszyć lodołamacz.



W środę prezydent Władimir Putin oznajmił, że Rosja ma statek, który może dokończyć układanie gazociągu, dzięki czemu jego budowa zostanie sfinalizowana, mimo sankcji USA, jedynie z kilkumiesięcznym opóźnieniem.



Akademik Czerski uczestniczy teraz w zagospodarowywaniu złoża Jużnokirinskiego, które ma być zapleczem surowcowym dla planowanego gazociągu Siła Syberii-3. Gaz z tego znajdującego się na Morzu Ochockim złoża potencjalnie ma popłynąć do Chin. Złoże jest zagospodarowywane w ramach projektu Sachalin-3, również objętego sankcjami przez Waszyngton.

Sankcje

Prezydent USA Donald Trump podpisał niedawno ustawę o budżecie Pentagonu na 2020 rok w rekordowej wysokości 738 mld dolarów. Wpisano w nią m.in. sankcje na firmy budujące Nord Stream 2.



Budowa Nord Stream 2. Podano, ile kilometrów rurociągu pozostało do ułożenia Premier Rosji Dmitrij Miedwiediew zapewnił w poniedziałek, że budowa Nord Stream... zobacz więcej » Sankcje wobec firm układających Nord Stream 2, a także rurociąg Turecki Potok, dotyczą operatorów statków prowadzących prace na głębokościach 30 metrów poniżej poziomu morza i większych. Obejmują zakaz wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych oraz zamrożenie środków. W konsultacji z resortem finansów Departament Stanu USA ma 60 dni na przedstawienie Kongresowi listy podmiotów, które obejmą sankcje.



Nord Stream 2 AG, spółka budująca gazociąg NS2, poinformowała w poniedziałek, że jest on ukończony w 93 procentach, do ułożenia pozostaje 160 km rurociągu.



Według rosyjskich mediów Mieżregiontruboprowodstroj (MRTS), rosyjski operator statku, zakupił Akademika Czerskiego (dawniej Jascon 18) w 2015 roku. Statek zbudowano w Singapurze w 2011 roku na zamówienie nigeryjskiego przedsiębiorstwa Sea Trucks Group Limited (STG). Według niektórych danych transakcję zakupu statku przez MRTS sfinansował Gazprombank.



Akademik Czerski to statek o długości 150 metrów, szerokości 30 metrów, zanurzeniu 3,6 m. Tonaż brutto wynosi 29513 ton, a maksymalna prędkość to 7,5 węzła. Obsługuje go 400-osobowa załoga.