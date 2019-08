Gaz-System podpisał kontrakt na dostawę i serwis kompletu agregatów sprężarkowych do trzech tłoczni gazu wchodzących w skład programu Baltic Pipe. Wartość kontraktu wynosi ponad 550 milionów złotych.

Umowa z amerykańską spółką Solar Turbines jest pierwszą umową inwestorską w ramach projektu Baltic Pipe. - Wchodzimy w okres zakupowy tego przedsięwzięcia. To pierwsza umowa, wkrótce będą kolejne - zapowiedział prezes Gaz-System Tomasz Stępień podczas podpisania umowy.

"Kamień milowy"

Pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski potwierdził, że projekt Baltic Pipe jest realizowany zgodnie z harmonogramem.



- Podpisana dzisiaj umowa z amerykańską firmą na dostawę sprężarek dla trzech polskich tłoczni w programie Baltic Pipe jest jednym z elementów realizowanej przez polski rząd strategii dywersyfikacji źródeł pozyskiwania gazu - powiedział Naimski. Jak zaznaczył, ten kontrakt to "kamień milowy na drodze do zbudowania Baltic Pipe".



Amerykański gaz w Polsce. "Jest coraz bezpieczniej i taniej" Historyczny moment polsko-amerykańskich stosunków gospodarczych - tak skomentowa... zobacz więcej » Podkreślił, że inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem. - Jej zakończenie w październiku 2022 roku nie jest w żadnym wypadku zagrożone i będzie ten termin dotrzymany - mówił. - Podpisany dziś kontrakt pomiędzy Gaz-Systemem i Solar Turbines to jest kontrakt, który jest istotny dla całego projektu - powiedział Naimski.



- Te urządzenia będą funkcjonowały bezpiecznie przez wiele lat. Wielkość kontraktu jest też istotna - wynosi ponad pół miliarda złotych. To dużo. To jest jeden z największych kontraktów, który został do tej pory podpisany w sektorze gazowym, budujący infrastrukturę w Polsce - dodał pełnomocnik rządu.

Bezpieczeństwo energetyczne Polski

Ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher podkreśliła, że USA chcą zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne Polsce. - Jesteśmy zjednoczeni jednym wspólnym celem - chcemy zabezpieczyć, zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne Polsce - mówiła.



Dodała, że Stany Zjednoczone i Polska są zaangażowane, aby realizować strategiczne cele, które doprowadzą do "wspólnego sukcesu i bezpieczeństwa". Podkreśliła, że to szczególnie istotne w sektorze gazu ziemnego.

Terminal LNG do rozbudowy. "Gaz jest również surowcem politycznym" W środę podpisano w Świnoujściu umowę w sprawie dofinansowania ze środków unijny... zobacz więcej » - Jestem przekonana, że dzisiejsze partnerstwo zarówno odpłaci się strategicznie, jaki i ekonomicznie w ciągu następnych kilku lat - powiedziała ambasador USA w Polsce.

Baltic Pipe

Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny, mający na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na europejskim rynku. Umożliwi on przesyłanie gazu bezpośrednio ze złóż zlokalizowanych w Norwegii na rynki w Danii i w Polsce, a także do odbiorców w sąsiednich krajach. Zdolność przesyłowa ma być na poziomie 10 miliardów metrów sześciennych rocznie.



Na Baltic Pipe składa się w sumie pięć głównych komponentów: gazociąg na dnie Morza Północnego łączący systemy przesyłowe Norwegii i Danii, rozbudowa duńskiego systemu przesyłowego, tłocznia gazu na duńskiej wyspie Zelandia, gazociąg na dnie Morza Bałtyckiego między Danią a Polską oraz rozbudowa polskiego systemu przesyłowego.