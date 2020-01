Po irańskim ataku na amerykańskie bazy wojskowe w Iraku ceny ropy gwałtownie podskoczyły - informuje CNN. Cena za baryłkę w szczytowym momencie wzrosła do 65,48 dolarów.

"Cena ropy skoczyła o ponad 4 proc. do ponad 65 dol. za baryłkę we wtorek wieczorem po tym, jak amerykańscy urzędnicy poinformowali, że Iran wystrzelił kilkanaście pocisków, które celowały w co najmniej dwie bazy wojskowe zajmowane przez Amerykanów w Iraku" - informuje CNN.



Cena ropy podskoczyła z 62,70 dol. do 65,48 dol. za baryłkę. Przed godziną siódmą naszego czasu cena jednak spadła i wynosiła 63,30 dolarów za baryłkę.



Inwestorzy zwracają szczególną uwagę na wszelkie oznaki konfrontacji między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, które zagrażają dostawom ropy na Bliskim Wschodzie. "Iran podjął proporcjonalne środki w samoobronie" Minister spraw zagranicznych Iranu Mohammad Dżawad Zarif oświadczył w środę, że... zobacz więcej »

"Może zaszkodzić światowej gospodarce"

"Gwałtowny wzrost cen ropy naftowej może zaszkodzić światowej gospodarce" - zauważa CNN.



W nocy z wtorku na środę amerykańska baza lotnicza Al Asad w pobliżu miasta Hit w środkowym Iraku oraz lotnisko wojskowe Irbilu w irackim Kurdystanie zostały ostrzelane pociskami wystrzelonymi z terytorium Iranu. Na obie bazy spadło ponad tuzin pocisków.



Jak podała związana z rządem w Teheranie prywatna irańska agencja Fars, lotnictwo irańskie użyło pocisków krótkiego zasięgu Fateh-313. W ocenie amerykańskiego wywiadu wojskowego, Iran dysponuje arsenałem obejmującym ponad 2 tys. pocisków balistycznych.



Amerykańska baza lotnicza Al Asad jest wykorzystywana przez wojska USA w ramach Międzynarodowej Koalicji walczącej z Państwem Islamskim. Jest ona również miejscem stacjonowania około setki personelu wojskowego z Polski. W bazie wojskowej w Irbilu w irackim Kurdystanie, którą również ostrzelano, przebywa z kolei oprócz Amerykanów 115 żołnierzy niemieckich.



Ani amerykańskim, ani sojuszniczym żołnierzom nic nie zagraża - zapewniają władze wojskowe krajów zaangażowanych w działania koalicji. Stan liczbowy kontyngentu USA w Iraku wynosi 5 tys. żołnierzy.