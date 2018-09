W przyszłym tygodniu ceny paliw na stacjach benzynowych mogą się nieznacznie wahać - prognozują analitycy. Jak wskazują, za podwyżką przemawiają minimalne marże detaliczne, czyli zarobek koncernów, a za obniżką - zmiany cen w hurcie.

Jak wskazuje BM Reflex, na początku września doszło do niewielkich podwyżek cen hurtowych oleju napędowego, ale ceny na stacjach nie powinny się zmienić, bo w kolejnych dniach w hurcie oczekiwane są obniżki. Natomiast spadły hurtowe ceny benzyny, co otwiera drogę do obniżek w detalu rzędu 2-3 gr na litrze.



Jednak eksperci portalu e-petrol.pl oczekują wzrostu cen na stacjach. Jak wskazują, marże detaliczne są już na minimalnym poziomie, stąd prognoza podwyżek.

Analitycy szacują, że w przyszłym tygodniu średnia cena benzyny 95 będzie w przedziale 5,08-5,18 zł za litr, olej napędowy powinien kosztować między 5,03 a 5,16 zł za litr, a autogaz - 2,28-2,37 zł za litr.

Stabilizacja cen

Jak podkreśla BM Reflex, stabilizacja cen paliw w kraju to efekt zmian cen ropy naftowej i kursu dolara. Ropa Brent w ostatnich dniach najpierw zdrożała do rekordowych poziomów, ale potem staniała i na koniec tygodnia baryłka kosztowała o dolara mniej.



Reflex ocenia, że dla rynku ropy naftowej najistotniejsza pozostaje kwestia wpływu amerykańskich sankcji na poziom eksportu ropy irańskiej i oczekiwany spadek tych dostaw.



Jak przypomina e-petrol.pl, w sierpniu irański eksport był najniższy od marca 2016 r. i zapewne kolejne tygodnie będą przynosić dalsze obniżenie się tego poziomu oraz odwrót odbiorców – zwłaszcza dalekowschodnich – od tego kierunku zaopatrzenia.