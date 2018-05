Załamanie produkcji ropy w Wenezueli oraz potencjalne zakłócenia dostaw surowca z Iranu mogą podnieść cenę ropy Brent nawet do 100 dolarów za baryłkę w 2019 roku - uważają analitycy Bank of America.

Analitycy prognozują, że cena ropy Brent sięgnie w drugim kwartale przyszłego roku 90 dolarów za baryłkę. Ostrzegli jednak, że istnieje ryzyko, które spowoduje wzrost ceny do 100 dolarów, czyli poziomu niewidzianego od 2014 roku. Wszystko przez sytuację w Iranie.

Oczekują również, że amerykańska ropa WTI będzie kosztowała w 2019 roku 6 dolarów mniej za baryłkę niż Brent.

Decyzja prezydenta USA Donalda Trumpa o wycofaniu się z porozumienia nuklearnego z Iranem już podniosła ceny ropy Brent do ponad 77 dolarów za baryłkę. Ceny wzrosły o ponad 8 proc. w ciągu ostatniego miesiąca i 15 proc. od początku roku.

Źródło: stooq.pl Notowania ropy Brent

Obawy

Inwestorzy obawiają się, że ponowne nałożenie sankcji na Iran, głównego producenta ropy mogą doprowadzić do poważnych zakłóceń w dostawach. Trump zapowiedział we we wtorek "potężne sankcje" wobec Teheranu, które natychmiast wchodzą w życie.