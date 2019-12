Odtwórz: Minister Emilewicz o tym, kto skorzysta z tzw. małego ZUS plus

Rozszerzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych, niemal całkowity zakaz handlu w niedziele czy ułatwienia w rozliczeniu z fiskusem – to tylko część zmian, które wejdą w życie w nadchodzącym roku.

1. Rozszerzenie zakazu handlu

W mijającym roku większe zakupy mogliśmy zrobić w w sumie w piętnaście niedziel (ostatnie niedziele miesiąca plus jedna przed Wielkanocą i dwie przed świętami Bożego Narodzenia).

Od 2020 roku zakaz handlu nie będzie obowiązywał jedynie w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę przed Wielkanocą.

W 2020 roku sklepy będą czynne w następujące niedziele: 26 stycznia, 5 kwietnia, 26 kwietnia, 28 czerwca, 30 sierpnia, 13 grudnia, 20 grudnia.



2. Kolejni pracownicy zaczną oszczędzać w ramach PPK

W 2019 roku pieniądze w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych zaczęli odkładać pracownicy największych firm zatrudniających powyżej 250 osób.

W zbliżającym się wielkimi krokami 2020 roku do programu wejdą mniejsze przedsiębiorstwa. Podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób zaczną stosować przepisy o PPK 1 stycznia 2020 roku, a firmy zatrudniające co najmniej 20 osób - od 1 lipca 2020 roku.

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny system gromadzenia oszczędności, do którego pracownicy są zapisywani z automatu (mogą zrezygnować). Zaoszczędzone w ramach PPK środki będą pochodzić zarówno z wpłat pracodawcy, pracownika, jak i państwa.



3. Ułatwienia dla rodziców

Od połowy lutego 2019 roku podatnicy mogli skorzystać z usługi Twój e-PIT. Oznacza to, że nie trzeba było już wypełniać wniosków ani składać deklaracji, aby rozliczyć swój podatek. Zeznanie podatkowe uzupełnione o dane zgromadzone przez administrację skarbową czekało na podatnika w wersji elektronicznej na Portalu Podatkowym.

Na początku grudnia dyrektor departamentu poboru podatków w Ministerstwie Finansów Dariusz Aniećko zapowiedział, że ulga na dzieci oraz ich dane mają automatycznie trafić do rozliczeń za 2019 rok.

4. Likwidacja OFE

Zgodnie z założeniami rządu ustawa likwidująca Otwarte Fundusze Emerytalne ma wejść w życie 1 czerwca 2020. Uczestnicy OFE będą mieli czas na decyzję o ewentualnym przekazaniu funduszy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 1 czerwca do 1 sierpnia 2020 roku

Wybór, przed jakim staną przyszli emeryci, to pozostawienie środków w OFE, które zostaną przekształcone w Indywidualne Konta Emerytalne lub przekierowanie ich do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (z którego ZUS wypłaca emerytury).

Jeśli nie zrobimy nic, czyli nie złożymy specjalnej deklaracji, środki z OFE trafią automatycznie na IKE. Od sumy zgromadzonych środków zostanie jednak pobrana opłata przekształceniowa w wysokości 15 proc. Takiego potrącenia nie ma, jeśli pieniądze zostaną przekazane do ZUS.



5. Wyższa płaca minimalna

W 2020 roku będzie obowiązywać wyższa płaca minimalna. Od stycznia 2020 roku będzie wynosić 2600 złotych brutto.

Oznacza to wzrost o 350 złotych, czyli o 15,6 procent w stosunku do 2019 roku. Obecnie najniższa płaca wynosi 2250 złotych.









6. Mikrorachunki

Od nowego roku PIT, CIT i VAT będą płacone na mikrorachunki, a nie konta urzędów skarbowych, jak dotychczas. Mikrorachunki podatkowe to przypisane każdemu podatnikowi indywidualne rachunki, na które będą płacone podatki. Rozwiązanie obejmie takie podatki jak PIT, CIT oraz VAT. Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT pozostaną aktywne do końca grudnia 2019 r.

Zgodnie z informacjami MF numer mikrorachunku można sprawdzić w generatorze dostępnym na stronie podatki.gov.pl lub w dowolnym urzędzie skarbowym. Potrzebny jest numer PESEL lub NIP - w przypadku przedsiębiorców. Numer generowany jest automatycznie – nie ma potrzeby składania w tej sprawie żadnych wniosków do urzędu skarbowego.



7. Nowe obowiązki dla właścicieli aut

Od stycznia zaczynają obowiązywać nowe przepisy dotyczące właścicieli samochodów. Nawet tysiąc złotych kary będzie grozić osobom, które w ciągu 30 dni nie zgłoszą transakcji kupna lub sprzedaży pojazdu albo nie zarejestrują auta sprowadzonego z zagranicy.

Zgodnie z nowymi przepisami osoba, która sprzedaje samochód powinna w terminie 30 dni przyjść do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania urzędu i w wydziale komunikacji zgłosić transakcję, przedstawiając dokumenty – umowę, fakturę, darowiznę. Sprzedaż powinni zgłosić także pośrednicy, w tym firmy, które sprzedają auto kolejnemu nabywcy.

8. Zmiany w składkach ZUS

Od 1 lutego zacznie obowiązywać nowelizacja ustawy o tak zwanym Małym ZUS plus. Nowe przepisy przewidują rozszerzenie możliwości płacenia niższych składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez drobnych przedsiębiorców.

Szacuje, że z tak zwanego Małego ZUS-u plus będzie mogło skorzystać około 320 tysięcy najmniejszych przedsiębiorców. Ich składki będą liczone proporcjonalnie do dochodu i mają być niższe średnio o kilkaset złotych miesięcznie. Pozostali będą opłacali składki na dotychczasowych zasadach.

Rozwiązania zaproponowane przewidują, że aby skorzystać z nowego rozwiązania w 2020 roku, trzeba będzie wykazać roczny przychód za 2019 rok nieprzekraczający 120 tysięcy złotych. Oznacza to niemal dwukrotne podniesienie progu w stosunku do mijającego roku (z 63 do 120 tysięcy złotych).

9. Rewolucja w aptekach

8 stycznia wejdzie w życie obowiązek wystawiania recept w postaci elektronicznej. Papierowe będą wydawane tylko w określonych przypadkach. Dotyczy to na przykład braku dostępu do systemu e-zdrowie, co może mieć związek m.in. z awarią systemu lub systemu gabinetowego czy brakiem dostępu do internetu.

Ministerstwo Zdrowia od wielu miesięcy przekonuje, że e-recepta ma wiele zalet i oznacza korzyści zarówno dla pacjentów, jak i systemu opieki zdrowotnej.

Elektroniczna recepta może być wystawiona po konsultacji z lekarzem, bez wizyty w gabinecie. Pozwala oszczędzać czas, bo lekarz może ją wystawić na cały rok – pacjent wykupuje ją, gdy skończy mu się partia leków. E-recepta jest czytelna, nie można jej zniszczyć ani zgubić. Dzięki niej można kupić każdy lek w innej aptece zachowując refundację, bez konieczności odpisu recepty.



10. Wzrost akcyzy

Od 1 stycznia 2020 roku wzrośnie akcyza na alkohole i wyroby tytoniowe.



Ministerstwo Finansów szacuje, że wskutek podwyżki akcyzy na przykład półlitrowa butelka wódki może podrożeć o około 1,4 zł, a cena półlitrowej puszki piwa (o ekstrakcie 12 st. Plato) wzrosłaby o około 0,06 zł.



Wina o pojemności 0,75 l mogą podrożeć o około 0,12 zł (z VAT-em około 0,15 zł), a napoje fermentowane, na przykład wina owocowe o pojemności 0,75 l - o około 0,12 zł (z VAT-em około 0,15 zł). Natomiast tak zwane wyroby pośrednie, na przykład wina porto o pojemności 0,5 l, mogą zdrożeć o około 0,16 zł (z VAT-em około 0,20 zł).



Ministerstwo Finansów obliczyło, że podwyższenie akcyzy związane z wyrobami tytoniowymi może podnieść cenę paczki papierosów (20 sztuk) przeciętnie o około 1,02 zł, a paczka tytoniu do palenia (50 g) będzie droższa o 1,69 zł. Cena cygar może wzrosnąć około 0,40 zł za sztukę, a kilograma suszu tytoniowego o około 22,93 zł.

11. Obniżki i podwyżki stawek VAT

1 kwietnia w życie wejdą zmiany ustawy o VAT wprowadzające tzw. nową matrycę stawek.

Zmiany dotyczą zasad klasyfikacji usług i towarów oraz ustalania ich stawek VAT, co będzie się wiązało także ze zmianami stawek na niektóre towary. Obniżka stawki z 8 proc. do 5 proc. obejmie owoce tropikalne i cytrusowe, niektóre orzechy jadalne, skórki owoców cytrusowych lub melonów. Stawką 5-proc. będą opodatkowanie pieczywa każdego rodzaju - obecnie pieczywo i wyroby ciastkarskie są objęte trzema stawkami: 5, 8 i 23 procent w zależności od terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości. Długie weekendy, święta, ferie. Kiedy wziąć urlop w 2020 roku? Sprawdziliśmy, kiedy najlepiej wziąć wolne w przyszłym roku. zobacz więcej »

Żywność dla niemowląt i małych dzieci, a także smoczki, pieluszki oraz foteliki samochodowe będą objęte stawką 5 procent (obecnie 8 procent), podobnie jak artykuły higieniczne (podpaski, tampony higieniczne, pieluchy).

Niższa stawka w wysokości 8 proc. będzie naliczana w przypadku musztardy i niektórych przypraw przetworzonych (obecnie 23 procent).



Podwyższone zostaną za to stawki na homary i ośmiornice, inne skorupiaki, mięczaki i bezkręgowce wodne (m.in. kraby, langusty, krewetki, ostrygi, małże, ślimaki) oraz kawior i dania sprzedawane w placówkach gastronomicznych, których składnikiem są te produkty będą opodatkowane 23-proc. stawką (teraz 5 proc.). Taka sama stawka będzie miała zastosowanie do lodu używanego do celów spożywczych (teraz 8 proc.).

12. Prosta Spółka Akcyjna

Od 1 marca zacznie obowiązywać Prosta Spółka Akcyjna. Nowy rodzaj spółki (PSA) ma sprawić, że polscy innowacyjni przedsiębiorcy będą mogli łatwiej niż obecnie założyć firmę i pozyskać kapitał potrzebny do rozwoju działalności.

Główne cechy prostej spółki akcyjnej to: 1 zł kapitału na start, szybka rejestracja elektroniczna, elektronizacja procedur - np. możliwość podejmowania uchwał za pomocą poczty elektronicznej lub podczas wideokonferencji.

13. Niższa akcyza na hybrydy

Od 1 stycznia zaczną obowiązywać nowe stawki akcyzy na samochody hybrydowe i elektryczne. Oznacza to obniżkę o 50 procent stawkę podatku akcyzowego dla pojazdów o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym. I tak w przypadku aut hybrydowych o pojemności silnika do 2 litrów podatek wyniesie 1,55 proc., powyżej - do 3,5 litra - 9,3 proc. Większe auta będą opodatkowane dotychczasową stawką w wysokości 18,6 proc. Od stycznia zmiany w niedzielnym zakazie. Handlowy kalendarz 2020 Od 2020 roku zakaz handlu będzie obowiązywał we wszystkie niedziele z wyjątkiem... zobacz więcej »

14. Zatory płatnicze

Od 1 stycznia obowiązywać zacznie nowelizacja ustawy w celu ograniczenia zatorów płatniczych, która przewiduje zmiany w ustawach o CIT i PIT. Wprowadzają one tzw. ulgę na złe długi. Nowe przepisy przewidują możliwość pomniejszenia przez wierzyciela podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta nie została uregulowana lub zbyta w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności.

Na dłużnika zostanie nałożony obowiązek doliczenia do podstawy opodatkowania (podatek CIT i PIT) kwoty nieuregulowanego zobowiązania, jeżeli nie zostało ono uregulowane w terminie 90 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w fakturze (rachunku) lub umowie.

Skrócony zostanie też terminów zapłaty - 30 dni na zapłatę w transakcjach, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny; 60 dni na zapłatę, gdy wierzycielem jest firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw a dłużnikiem duży przedsiębiorca.