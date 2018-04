Pięciolatek z Łodzi odziedziczył dług po swoich zmarłym dziadku, bo matka chłopca nie odrzuciła spadku w imieniu syna. W świetle przepisów nawet noworodek może dostać spadek po swoich krewnych. Dziedziczony dług nie może być jednak wyższy niż kwota przejętego majątku.

W magazynie „Polska i Świat” w TVN24 nasi dziennikarze pokazali przypadek pięciolatka z Łodzi, który odziedziczył dług po swoim dziadku. Mężczyzna zmarł w 2013 roku. Prowadził działalność gospodarczą, ale nie opłacał składek. Jego córka odrzuciła spadek, aby nie przejąć długu ojca. Była wtedy w ciąży.

O tym, że powinna była odrzucić spadek również w imieniu nienarodzonego jeszcze syna, kobieta nie wiedziała. Nie dochowała ustawowych terminów, więc - decyzją sądu - dług po dziadku odziedziczył pięcioletni obecnie chłopiec. Jak ustaliliśmy chodzi o ok. 5,5 tys. złotych. Wyrok sądu w tej sprawie jest nieprawomocny.

Z dobrodziejstwem inwentarza

Jak to możliwe? W świetle kodeksu cywilnego "dziecko w chwili otwarcia spadku już poczęte może być spadkobiercą, jeżeli urodzi się żywe".

Przepisy stanowią jednak, że dzieci dziedziczą spadek z tzw. dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że kwota dziedziczonego długu obciąża je tylko do wysokości kwoty przejętego majątku.

Jeśli więc dziadek pięciolatka z Łodzi nie zostawił żadnego majątku, to i chłopczyk - choć formalnie odziedziczył dług - nie będzie musiał go spłacać.

Zmiany w prawie

Co ciekawe, do niedawnata zasada obejmowała tylko dzieci. Dorośli spadkobiercy na takie traktowanie mogą liczyć od października 2015 roku, kiedy to w życie weszła nowelizacja prawa spadkowego. Nowela chroni spadkobierców przed długami, o których istnieniu często nawet nie wiedzieli.

W świetle obowiązujących przepisów spadkobierca ma pół roku na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku w całości. Jeśli tego nie zrobi odziedziczy spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Dotyczy to wszystkich spadkobierców i spadków, które zostały otwarte z datą wejścia w życie nowych przepisów, czyli 18 października 2015 roku (data otwarcia spadku to data śmierci osoby, po której dziedziczymy).