Zwiedzał blokowiska na całym świecie. "W Moskwie pytali się, czy się nie boję"

Od Berlina przez Warszawę i Moskwę do Pekinu. Odnalazł blokowiska na całym świecie i udowodnił, że mają one ze sobą wiele wspólnego, niezależnie od tego, gdzie się znajdują. - Myślę, że mój stosunek do tego typu architektury jest połączeniem sentymentu, jakiejś fascynacji z nienawiścią - mówi fotograf i antropolog Marek M. Berezowski, który w ramach projektu "Citymorphosis" zajmował się badaniem transformacji architektury w krajach postkomunistycznych. Materiał programu "Pokaż nam świat" w TVN24 BiS.

