Wyspa, na którą chce się wracać. "Powodów jest cała lista"

Gdyby mógł, gość programu "Pokaż nam świat" w TVN24 BiS na Islandię wracałby co tydzień. - Powodów jest cała lista (...). Jest to wyspa, gdzie jest spokojnie i można poczuć kontakt z naturą, którego tak nam na co dzień brakuje - mówił Łukasz Nowak, założyciel Klubu Podróżników Soliści. Jak wskazywał, choć Islandia jest nazywana krainą lodu, to także jest tam stosunkowo ciepłe lato. - Maj jest najbardziej słonecznym miesiącem, temperatury wahają się od 5-15 stopni i jest słonecznie, więc naprawdę całe wakacje są bardzo przyjemne - podkreślił Łukasz Nowak.

