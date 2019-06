Turystyczne atrakcje na wyciągnięcie ręki. "Praktycznie nie ma takiego miasta w Europie"

We wschodniej części Europy trzeba zobaczyć co najmniej trzy miasta: Petersburg, Kijów i Tallin - przekonywał w TVN24 BiS podróżnik Tadeusz Cichoński. Jego zdaniem stolica Estonii to jedno najpiękniejszych miast na kontynencie. - Jest to miasto średniowieczne, które posiada niesamowite rzeczy, jest położone na dwóch, górnym i dolnym, poziomach. Posiada 26 bastionów, prawie 2 kilometry murów - wskazał gość programu "Pokaż nam świat". - Praktycznie nie ma takiego miasta w Europie, może z wyjątkiem Carcassonne, czy Yorku, ale mają zupełnie inną atmosferę - dodał. Podróżnik mówił także o miejscach, które warto odwiedzić w Wilnie i Rydze.

