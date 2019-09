Sto krajów do czterdziestki. Niezwykły cel podróżnika

Sto krajów przed 40. rokiem życia - to wyzwanie, które postawił przed sobą Kuba "Qba" Bociąga. - Zostało 16 krajów i mam 1,5 roku do czterdziestki - powiedział. - Już to sobie rozplanowałem, zostało mi sześć krajów Europy, więc to jest do zrobienia w miarę rozsądnych pieniądzach i w miarę szybko. W styczniu planuję skoczyć do Australii i na Fidżi, po drodze jest Azerbejdżan i Turkmenistan, a na końcu Karaiby - zdradził Bociąga. Gość programu "Pokaż nam świat" w TVN24 BiS ma już za sobą między innymi podróż do Brazylii. - To wszystko wydarzyło się spontanicznie, w hostelu w Nowej Zelandii poznałem Brazylijkę, uroczą Fernandę - wskazał.

