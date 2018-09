Spełnienie dziecięcych marzeń. Ile kosztuje podróż do Billund?

Planujesz podróż do Danii? Za bilety lotnicze w dwie strony z Gdańska do Billund, gdzie znajduje się słynny Legoland, trzeba zapłacić 78 złotych. Nocleg na miejscu to koszt od 115 do nawet 2007 złotych. Z kolei ci, którzy chcą wybrać się na zorganizowaną siedmiodniową wycieczkę muszą zapłacić 1898 złotych. Jak wskazał Jakub Porada, będąc w Danii warto spróbować śledzia w kanapce za około 23 złote. Materiał z programu "Pokaż nam świat" w TVN24 BiS.

