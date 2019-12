Słoneczna Kalifornia i miasto znane z "fabryki snów". Atrakcji jest "naprawdę bardzo dużo"

Podróż do Los Angeles może zapewnić wiele wrażeń nie tylko miłośnikom amerykańskich produkcji filmowych. Jak zwiedzić tak duże i pełne atrakcji miasto oraz cały stan Kalifornia? Na to pytanie odpowiedziała w programie "Pokaż nam świat" na antenie TVN24 BiS autorka książki "7 dni w siódmym niebie" Żaneta Auler. - Trzeba mieć samochód, trzeba mieć jakiś środek transportu, żeby w ogóle dotrzeć do tych najciekawszych miejsc. Jest ich naprawdę bardzo dużo - powiedziała w rozmowie z Jakubem Poradą .

