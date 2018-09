Rowerem przez Mongolię. "Miejscowi pasterze chcieli się przejechać"

Mongolia to kraina olbrzymich przestrzeni i niczym nieograniczonej wolności - mówi podróżnik Jakub Czajkowski, który przemierzył ten kraj na rowerze. Jak dodaje, widok turystów poruszających się jednośladami wzbudzał sensację wśród miejscowych pasterzy, który na co dzień przemieszczają się konno. - Robili sobie z nami zdjęcia, chcieli się przejechać na rowerze, co czasami wychodziło dość komicznie - wspomina gość programu "Pokaż nam świat".

