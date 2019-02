"Pustynna wyspa z dużą liczbą pięknych plaż". Egzotyczny kierunek na wakacje

- Sal jest to sucha, pustynna wyspa z dużą liczbą pięknych plaż - opowiadał Paweł Fabrykiewicz, autor bloga Obiezysmak.pl. Jak mówił, nasza zima to najlepszy okres, żeby tam polecieć. Gość programu "Pokaż nam świat" w TVN24 BiS zwracał jednak uwagę, że wystarczy godzina drogi promem, by zobaczyć "inny świat". - Po pustynnej Sal nagle okazuje się, że potrafi być bardzo zielono. Wyspa Santo Antao jest górzysta, tropikalna, uprawia się tam większość owoców i warzyw, które są eksportowane na pozostałe wyspy - mówił Paweł Fabrykiewicz.

