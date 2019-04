Procesje bractw. "Bardziej zakorzenione niż flamenco i corrida"

O procesjach bractw w Andaluzji oraz Kastylii i Leon związanych z obchodami Wielkiego Tygodnia mówiła w programie "Pokaż nam świat" Karolina Zuber. Podróżniczka i autorka bloga "Agrafka Geografka" opowiedziała Jakubowi Poradzie o wielowiekowej tradycji. - Ci zakapturzeni to są Nazarejczycy. Oni bardzo dużą wagę przywiązują do tego. To jest tradycja, która trwa nieprzerwanie od 500 lat. To jest bardziej zakorzenione niż flamenco i corrida - wyjaśniła Zuber.

