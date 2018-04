Polska Wielkanoc w egzotycznej Brazylii

Kurytyba to brazylijskie miasto licznie zamieszkane przez Polaków. - Tak naprawdę to Polska w Brazylii - mówi Julita Rękawek, archeolożka, podróżniczka, autorka bloga "Archeopasja". Dodaje, że co dziesiąta osoba zamieszkująca tamten region ma polskie korzenie. Jak tłumaczy, Wielkanoc to okazja do spotkania się brazylijskiej Polonii. A jak wygląda świętowanie? - Wszyscy zbierają się wokół sceny, gdzie odbywają się występy popularnych zespołów folklorystycznych. Śpiewają one po polsku i wykonują polskie tradycyjne tańce - opisuje Rękawek w rozmowie z Jakubem Poradą. Materiał programu "Pokaż nam świat".

Program "Pokaż nam świat" w weekend na antenie TVN24 BiS.