Połączenie medytacji i sportu. Wyjątkowa wyspa dla aktywnych

Joga, medytacja, świetne miejsca dla surferów, a to wszystko na malowniczej wyspie Bali. - Można uprawiać sporty, ale to wszystko ma taki wymiar duchowy. Nawet jeżeli jesteś w miejscu totalnie surferskim, trochę hipsterskim to widzisz surferów, którzy zanim wejdą do wody, odmawiają mantrę albo siedzą i medytują - opowiadała w programie "Pokaż nam świat" podróżniczka, tancerka i instruktorka jogi Hania Darmas.