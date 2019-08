Podróżowanie w biegu. "To jest spotęgowanie dwóch pasji"

Adriana Kolasa łączy swoją podróżniczą pasję z uprawianiem sportu. Biegaczka bierze udział w zawodach w biegach z przeszkodami (Obstacle Course Racing, OCR) w całej Europie. Upór w dążeniu do celu sprawił też, że zakwalifikowała się do mistrzostw świata w Kalifornii. - Ten start odbędzie pod koniec września, a później przeznaczam sobie około dwóch tygodni na zwiedzenie Kalifornii - powiedziała w programie "Pokaż nam świat" w TVN24 BiS. - Sama trasa biegowa uczy człowieka przede wszystkim przekraczania własnych granic wyobraźni, nabieramy takiej pewności siebie. Tak samo jest w podróży. Im więcej podróżujemy, tym więcej widzimy, tym więcej poznajemy, poznajemy nowe kultury, nowych ludzi i również nabieramy pewności siebie. To jest takie spotęgowanie tych dwóch pasji - opowiadała.

