Podróże z małymi dziećmi. "Pierwsza zasada, jaką stosujemy w samolocie, to: zero słodyczy"

Włochy, Tajlandia i Islandia znajdują się na liście państw, które wraz ze swoimi małymi dziećmi zwiedzili autorzy bloga Our Little Adventures Karolina Szymańska i Mariusz Zielonka. - Przede wszystkim podróże z dziećmi to ciągłe wyzwanie, ciągłe otwieranie się na kompromisy i na to, co przyniesie nowy dzień - mówiła w programie "Pokaż nam świat" w TVN24 BiS Karolina Szymańska.

- Jeżeli dziecko ma zły dzień, tak jak dorosły potrafi mieć zły dzień, wtedy odpuszczamy. Nie mamy listy rzeczy, które musimy koniecznie "odhaczyć", że musimy tam być, bo jak nie, to nasza podróż nie będzie pełna - dodał Mariusz Zielonka.

Jak podkreślała Karolina Szymańska, pierwszą zasadą podczas długich podróży samolotem jest "zero słodyczy". - Po nich dzieci mają podwyższony poziom cukru we krwi i trudno je uspokoić - wyjaśniała.

Warto natomiast, żeby każdy z najmłodszych, miał na pokładzie swój mały plecak, w którym ma swoje ulubione kolorowanki, kredki czy książeczki. - Liczy się też nasz (dorosłych) czas i uwaga - mówiła.

