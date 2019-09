Podróż na Gibraltar. "Wszystko zamkniemy w kwocie 120 złotych"

To wyzwanie dla sterników, by przepłynąć i to jeszcze bezpiecznie kilkukrotnie przez cieśninę Gibraltarską - mówił w programie "Pokaż nam świat" w TVN24 BiS kpt. Adam Jakubczak. - Tam są fale, bardzo ciężkie prądy, które są silne albo bardzo silne - one nigdy nie ustępują i ogromne wiatry - wskazał żeglarz. Na miejscu nie brakuje jednak atrakcji. - Bardzo lubimy jaskinię świętego Michała, którą Anglicy przerobili na sale koncertową - mówiła kpt. Edyta Kos-Jakubczak. Na Gibraltarze jest również pomnik generała Władysława Sikorskiego. Jak najlepiej dostać się na Gibraltar? - Proponujemy najpierw wybrać się do Hiszpanii, bo loty z Polski do Hiszpanii, to raptem 100 złotych, podróż autokarem do Gibraltaru kosztuje 5-10 euro - wskazał kpt. Adam Jakubczak. - Wszystko zamkniemy w kwocie 120 złotych w jedną stronę - wtórowała kpt. Edyta Kos-Jakubczak.

