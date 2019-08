Podróż do Mołdawii? "Najlepiej mówić po rosyjsku"

Winnice, liczne monastyry i pyszne jedzenie - to tylko niektóre z atrakcji Mołdawii. To właśnie o niej opowiedziała w programie "Pokaż nam świat" autorka bloga "Podróżująca rodzina" Magdalena Bodnari. - Przede wszystkim, jak się jedzie do Mołdawii to najlepiej mówić po rosyjsku. Jeżeli mówi się po rosyjsku to jest 95 procent szans, że się dogadasz z każdym - mówiła.

