Podróż do Jordanii na każdą kieszeń. Sprawdź, ile trzeba zapłacić za bilety

Planujesz podróż do Jordanii? Za bilety lotnicze z Warszawy do Ammanu, w obie strony, trzeba zapłacić 190 złotych. Nocleg na miejscu kosztuje od 25 do 933 złotych. Czterodniowa wycieczka to zaś wydatek rzędu 2099 złotych. Jakub Porada wskazywał, że w Jordanii niedrogie jest jedzenie. Za falafela trzeba zapłacić około 3 złote, a za shoarmę - około 13 złotych. Materiał z programu "Pokaż nam świat" w TVN24 BiS.

