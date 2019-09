Plemię, które wierzy w duchy. "Posiedli sekret łączenia kultur"

Plemię Dani w Papui Zachodniej żyje trochę we śnie, trochę na jawie. Na granicy wolności i niewoli, cywilizacji współczesnej i epoki kamienia łupanego, chrześcijaństwa i animizmu. O wyprawie do miejsca, gdzie kończą się mapy i czas płynie inaczej, a duchy obcują z żywymi, w programie "Pokaż nam świat", opowiadał Grzegorz Kapla, dziennikarz, pisarz, autor książki "Duchy we śnie, duchy na jawie. Papua Zachodnia". - Oni są po części chrześcijanami, po części animistami. Godzą to w taki zupełnie doskonały, symbiotyczny sposób. Nie przeszkadza im wiara w Boga i wiara, że kamień, który mają bądź świńska szczęka mają magiczną moc. Być może posiedli taki sekret łączenia kultur, którego my nigdy nie bylibyśmy w stanie się nauczyć - mówił gość Jakuba Porady.

