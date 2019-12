Piękne widoki to znak rozpoznawczy tego regionu. "Jeżdżę tam na polowania fotograficzne"

Odtwórz: "Chodzić bez mapy i zwiedzać zaułki". Podróż do stolicy Austrii

Odtwórz: "Od Zaosia do Stambułu". Podróż śladami Mickiewicza

Odtwórz: "Baśniowa kraina" na północy Europy. Podróż do Szkocji

San Gimignano zwane średniowiecznym Manhattanem, droga Gladiatora, czyli miejsce, w którym kręcone były sceny do filmu Ridley'a Scotta oraz Gelateria della Pizza z najsłynniejszymi lodami we Włoszech. O Toskanii zatopionej w niezwykłej scenerii wschodzącego i zachodzącego słońca w programie "Pokaż nam świat" w TVN24 BiS opowiadał fotograf Paweł Uchorczak. - Zakochałem się w Toskanii i staram się co roku ją odwiedzać - mówił fotograf. - Toskania słynie z polowań i ja też jeżdżę tam na polowania, ale bezkrwawe, czyli te fotograficzne, bo jestem jak myśliwy, który czeka na odpowiedni moment aż słońce wyjdzie powyżej horyzontu - opowiadał Paweł Uchorczak.

Program "Pokaż nam świat" w TVN24 BiS w soboty o godzinie 9.50 i 15.30 oraz niedziele o godzinie 12.50. Zapraszają Jakub Porada i Małgorzata Główka.