Pięć miesięcy w Ameryce Południowej. "Zaczęliśmy na samym równiku"

W ciągu zaledwie pięciu miesięcy pokonali 15 tysięcy kilometrów w Ameryce Południowej. - Zaczęliśmy w Ekwadorze niedaleko Quito, na samym równiku. To taki środek świata - opowiadała autorka bloga i vloga "Bo chcieć to móc" Natalia Nowak. - Ekwador, Boliwia i Peru to są drogi zdecydowanie takie, gdzie nie patrzy się za szybę, ponieważ w dół jest przepaść. Bywały takie momenty, kiedy serce było w gardle. Było to ciekawe przeżycie - powiedział z kolei współautor bloga Dominik Walicki.

