Oman na sportowo. "Wymarzone miejsce, ale dla zaawansowanych piechurów"

Jeszcze parę lat temu wydawało się, że wyprawa do Omanu jest prawdziwym wyzwaniem. Dzisiaj ten kraj jest dużo bardziej dostępny dla turystów. Jak jednak spędzić czas w Omanie? Odpowiedzi na to pytanie udzieliła w programie "Pokaż nam świat" alpinistka i pracownica naukowa Sorbonne University Abu Dhabi Magdalena Nowak. - Jest to miejsce wymarzone do wszelkiego rodzaju sportów na świeżym powietrzu. Jeśli chodzi o szlaki, o wycieczki piesze - wymarzone miejsce, ale dla zaawansowanych piechurów. Na pewno nie dla nowicjuszy. Szlaki nie są takie jak w Europie, nie są tak dobrze oznaczone - opowiadała. - W Omanie, jeżeli chodzi o wspinanie, jest absolutnie wszystko - stwierdziła.

