Nurkowanie w najpiękniejszych miejscach na świecie. "Jest to sport dosyć drogi"

Podróżnik Dominik Jach nurkuje w najpiękniejszych miejscach na całym świecie. - Jest to sport dosyć drogi ze względu na sprzęt. Poza tym zawsze musimy mieć przewodnika, tak zwanego divemastera. Jest taka standardowa cena na całym świecie za dzień nurkowy. To jest w granicach stu dolarów. Jeśli w grę wchodzą na przykład rekiny, jakieś manty, jakieś inne atrakcje, jakiś wrak fajny, to ta cena idzie już w górę - mówił w programie "Pokaż nam świat" autor bloga "Hit the road John".

Na program "Pokaż nam świat" zapraszamy na antenę TVN24 BiS w soboty o godz. 9:45 oraz niedziele o godz. 11:10.