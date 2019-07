Nowy Jork pełen tajemnic. "Najlepiej się na Manhattanie zgubić"

To miasto, które nigdy nie zasypia, przyciąga miliony i nawet przed tymi, którzy w nim mieszkają, wciąż skrywa swoje tajemnice. O tym, co warto zobaczyć w Nowym Jorku, w programie "Pokaż nam świat" opowiadali autorka przewodników Magdalena Muszyńska-Chafitz i scenarzysta oraz reżyser Robbie Chafitz. - Mój mąż mówi, że najlepiej się na Manhattanie zgubić, bo w ostateczności i tak się dojdzie do końca wyspy - mówiła Magdalena. - Inną fajną rzeczą w Nowym Jorku jest to, że na każdym rogu czeka na ciebie swego rodzaju teatr, przygoda - dodał Robbie.

