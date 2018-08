Niedaleko i na każdą kieszeń. Ile kosztuje podróż na Słowację?

Planujesz podróż na Słowację? Bilety lotnicze w obie strony z Warszawy do Bratysławy można kupić już za 245 złotych. Koszt noclegu na miejscu waha się od 74 złotych do 731 złotych. Zorganizowana, trzydniowa wycieczka to zaś wydatek rzędu 339 złotych. Jakub Porada przypomina, że jeżeli na Słowację wybieramy się samochodem, to należy zaopatrzyć się w winietę. Dziesięciodniowa kosztuje 43 złote. Z lokalnych przysmaków z całą pewnością trzeba sięgnąć po lokse, czyli naleśniki z ciasta ziemnaczanego, a także bryndzove halusky, czyli drobne kluseczki. Materiał z cyklu "Pokaż nam świat" w TVN24 BiS.

