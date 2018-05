Nie tylko Europa. Najlepsze pomysły na krótki wyjazd

Odtwórz: Wakacje all inclusive. Sprawdź, ceny tygodniowego pobytu w ciepłych krajach

City break to coraz popularniejszy sposób na podróżowanie. - Na krótki, weekendowy wypad wcale nie trzeba wybierać wyłącznie Europy. Możliwości samolotowe i cenowe sprawiły, że zdarzyło mi się być w Nowym Jorku na 3 dni - podkreśla Marcin Kasprzak z miesięcznika "Logo". Jak dodaje udało mu się kiedyś polecieć do USA za zaledwie 127 złotych. Z kierunków europejskich Michał Cessanis z magazynu "National Geographic Traveler" poleca Portugalię, Sardynię i Norwegię. Zdaniem gości cyklu "Pokaż nam świat" w TVN24 BiS, podróżować można wszędzie, ale potrzeba do tego odwagi i zdecydowania przy zakupie biletu.

