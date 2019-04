Największe atrakcje Arabii Saudyjskiej. "Nie każdy będzie mógł wjechać do Mekki"

Odtwórz: Ile kosztuje podróż do Arabii Saudyjskiej?

Są takie kraje, do których im trudniej się dostać, tym bardziej chce się je poznać. - Do Arabii Saudyjskiej nie ma bezpośrednich lotów. Poza tym bardzo trudno się dostać ze względu na restrykcje wizowe - wyjaśnia Magda El Ghamari, podróżniczka i wykładowczyni Collegium Civitas. Dodaje też, że "nie każdy będzie mógł wjechać do Mekki". O wyjątkowych zwyczajach, tradycjach, kulturze i widokach Arabii Saudyjskiej w programie "Pokaż nam świat" TVN24 BiS.

