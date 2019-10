Miesiąc miodowy w "raju na Ziemi". "Teraz byśmy nie polecali tej podróży"

Chile, Argentyna, Patagonia, Boliwia - między innymi te kraje odwiedzili w czasie 13-letniej historii wypraw do Ameryki Łacińskiej Lila Poszumska i Arek Wójcik. Na tej liście jest również Wenezuela, którą goście "Pokaż nam świat" w TVN24 BiS wybrali na podróż poślubną. - Teraz byśmy nie polecali tej podróży, ale to był miesiąc od grudnia 2010 do stycznia 2011 roku i wtedy był to raj na Ziemi - powiedziała Lila Poszumska, autorka książki "Toros Bravos Sueltos, czyli podróże pewnego małżeństwa". Arek Wójcik wśród atrakcji czekających na miejscu wymienił choćby kąpiel pod najwyższym na świecie wodospadem Salto Angel, czy też możliwość spędzenia kilku dni wśród Indian z plemienia Yequana w środku dżungli.

