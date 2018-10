Marsjańskie widoki na wyciągnięcie ręki. "Wrażenia są bezcenne"

Pustynia Wadi Rum oraz Petra - to obowiązkowe miejsca do odwiedzenia podczas wyprawy do Jordanii. - Petra jest w gronie siedmiu cudów świata i jest uznawana za największą atrakcję turystyczną Jordanii - mówił Łukasz Lipka. Wadi Rum to z kolei jedna z najpiękniejszych pustyń na świecie, znana z wielu filmów. - To marsjańskie klimaty z czerwonym piachem - mówiła Kasia Lipka. - Najlepiej zwiedzać te miejsca z przewodnikiem. To przemili ludzie, opowiadają ciekawe historie - dodała. Materiał z programu "Pokaż nam świat" w TVN24 BiS.

