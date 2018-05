Maluchem przez Europę. "Ten samochód wzbudza sensację"

Odtwórz: Ile kosztuje podróż do Niemiec?

Jak zwiedzić Europę fiatem 126p? Czy podróż popularnym maluchem to wyzwanie i jak się do niej przygotować? O tym w programie "Pokaż nam Świat" w TVN24 BiS opowiadali podróżnicy: Magdalena Rotuska-Korbel oraz Patryk Korbel. - Taka podróż jest wyzwaniem, ale daje też ogromną satysfakcje, kiedy dotrze się do wyznaczonego miejsca. Ten samochód wzbudza sensację - mówiła Magdalena Rotuska-Korbel. - Przed każdą podróżą robię listę części, które mogą się zepsuć - przyznał Patryk Korbel, autor bloga samochodemnawakacje.pl.

Program "Pokaż nam świat" oglądaj w TVN24 BiS.