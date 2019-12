Kraj wielu królowych. "Nie zdawaliśmy sobie sprawy z istnienia tego fenomenu"

Gwatemala to miejsce, w którym królowe można spotkać niemalże w każdej wsi, czy mieście. Każda z nich ma reprezentować kulturę majańską i dbać o swoją małą społeczność. Fotografka i podróżniczka Julia Zabrodzka i redaktor prowadzący magazynu "Podróże" Bartek Kaftan podczas podróży do Gwatemali poznali tę niesamowitą tradycję i opowiedzieli o niej w programie "Pokaż nam świat" na antenie TVN24 BiS. - Królowa to taka reprezentantka danej społeczności. Rzeczywiście swoją królową majańską ma właściwie każda wieś, miejscowość, miasto. Miewają je też szkoły i różne instytucje - powiedziała Julia Zabrodzka. - Nie zdawaliśmy sobie sprawę z istnienia tego fenomenu. On jest poza Gwatemalą w zasadzie mało znany. Dopiero, kiedy zaczęliśmy wypytywać o te królowe, okazało się, że jest ich tak dużo - mówił Kaftan.

