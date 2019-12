Kary za publiczne żucie gumy. Najdroższe miasto świata bez tajemnic

Singapur to jeden z najlepiej rozwiniętych krajów w Azji. O kosmicznej architekturze: Cloud Forest i Flower Dome, ArtScience Museum oraz stadionie na wodzie w programie "Pokaż nam świat" w TVN24 BiS opowiadał Kamil Pakosz. Podróżnik zwracał uwagę, że "Singapur to miasto-państwo bardzo porządne i dbające o porządek i ład publiczny". - Całkiem niedawno, bo w 1992 roku wprowadzono zakaz publicznego żucia gum. Grozi to bardzo surowymi karami łącznie z karami cielesnymi - wskazał. Planując podróż do Singapuru trzeba się jednak przygotować na spory wydatek. - Singapur od pięciu lat jest najdroższym miastem świata i to faktycznie można tam odczuć - podkreślił Pakosz.

Program "Pokaż nam świat" w TVN24 BiS w soboty o godzinie 9.50 i 15.30 oraz niedziele o godzinie 12.50. Zapraszają Jakub Porada i Małgorzata Główka.