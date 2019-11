"Jedna wielka fiesta". Wyjątkowe Święto Zmarłych na liście UNESCO

Odtwórz: Ile kosztuje podróż do Nikaragui?

Święto Zmarłych w Meksyku to ewenement na skalę światową. W 2008 roku zostało ono wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jak wyglądają przygotowania do obchodów? Czym są altares i ofrendas? O tym w programie "Pokaż nam świat" w TVN24 BiS opowiadali Klaudia i Marcin Majdeccy, autorzy bloga W którą stronę. - W tych dniach w Meksyku jest jedna wielka fiesta - podkreśliła Klaudia Majdecka. - Meksykanie nie traktują śmierci jako czegoś czego się boją. Skoro i tak wszyscy umrzemy, to nie celebrujemy śmierci tak jak jest w kulturze europejskiej, ale celebrujemy też życie - wyjaśniała.

