Ile kosztuje podróż do Zjednoczonych Emiratów Arabskich?

Zjednoczone Emiraty Arabskie mogą być ciekawym pomysłem na wakacje. Odwiedzających ten kraj przyciągają piaszczyste plaże, piękna pogoda, smaczne jedzenie i możliwości zrobienia zakupów. Przelot do Dubaju z przesiadką w Kijowie kosztuje około 1300 złotych. Wycieczka do emiratu Ras Al-Chajma to koszt ponad 2600 złotych. Nocleg można znaleźć już nawet za 108 złotych. Tania jest benzyna, litr "95" kosztuje 1,60 zł. Za obiad zapłacimy około 14 złotych, a za dwie godziny jazdy na nartach na stoku w ośrodku Ski Dubai około 180 złotych. Materiał programu "Pokaż nam świat".

