Ile kosztuje podróż do Rumunii? Źródło: TVN24 BiS

Planujesz wycieczkę do Rumunii? Bilet lotniczy w dwie strony z Warszawy do Bukaresztu można nabyć już za 244 złote. Nocleg na miejscu kosztuje zaś od 21 do 932 złotych za dobę. Alternatywą jest dziewięciodniowa, zorganizowana wycieczka rowerowa za którą trzeba zapłacić 1890 złotych. Z lokalnych przysmaków warto spróbować golonki oraz ciobra de burta, czyli rumuńskich flaków. Materiał z cyklu "Pokaż nam świat" w TVN24 BiS.

