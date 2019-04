Foto: Nashville w stanie Tennessee oferuje wiele atrakcji | Video: Ile kosztuje podróż do Nashville?

Foto: Shutterstock | Video: TVN24 BiS Foto: Nashville w stanie Tennessee oferuje wiele atrakcji | Video: Ile kosztuje podróż do Nashville?

Odtwórz: Ile kosztuje podróż do Nashville?

Za bilet lotniczy z Warszawy do amerykańskiego Nashville zapłacimy około 2,5 tysiąca złotych. Trzeba się jednak liczyć z dwiema przesiadkami - we Frankfurcie i Toronto. Koszt 13-dniowej wycieczki objazdowej z przystankami w Nowym Orleanie, Memphis i Nashville to prawie 12 tysięcy złotych. Ceny noclegów w Nashville zaczynają się 260 złotych. Więcej szczegółów w programie "Pokaż nam świat" w TVN24 BiS zdradza Jakub Porada.

Program "Pokaż nam świat" oglądaj w weekendy w TVN24 BiS.