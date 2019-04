Foto: Murcja znajduje się na południu Hiszpanii | Video: Ile kosztuje podróż do Murcji?

Za bilet lotniczy z Warszawy do Murcji, stolicy regionu w Hiszpanii o tej samej nazwie, zapłacisz 1123 złote. Trzeba jednak liczyć się z przesiadką w Oslo. Koszt zorganizowanej wycieczki do znanego z plaż Costa Calida to 2837 złotych za osiem dni. Ceny noclegów zaczynają się już od 101 złotych. Więcej szczegółów w programie "Pokaż nam świat" w TVN24 BiS zdradza Jakub Porada.

