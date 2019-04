Foto: Na program zaprasza Jakub Porada | Video: "Pokaż nam świat": Ile kosztuje podróż do Macedonii?

Foto: Na program zaprasza Jakub Porada | Video: "Pokaż nam świat": Ile kosztuje podróż do Macedonii?

Odtwórz: "Pokaż nam świat": Ile kosztuje podróż do Macedonii?

Planujesz podróż do Macedonii? Za bilety lotnicze z Warszawy do Skopje zapłacisz 391 złotych. Musisz jednak liczyć się z przesiadką w Budapeszcie. Koszt zorganizowanej wycieczki "Czas na Bałkany'' to 1600 złotych za 10 dni. Ceny noclegów zaczynają się już od 46 złotych. Za sałatkę szkopską trzeba zapłacić siedem złotych, a za bałkańskiego burgera 10 złotych. O szczegółach, w programie "Pokaż nam świat" w TVN24 BiS, mówił Jakub Porada.

Program "Pokaż nam świat" oglądaj w weekendy w TVN24 BiS.