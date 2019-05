Foto: Ile trzeba zapłacić za wycieczkę do Irlandii? | Video: "Pokaż nam świat": Ile kosztuje podróż do Irlandii?

Foto: Shutterstock | Video: tvn24bis Foto: Ile trzeba zapłacić za wycieczkę do Irlandii? | Video: "Pokaż nam świat": Ile kosztuje podróż do Irlandii?

Planujesz podróż do Irlandii? Za bilety lotnicze z Lublina do Dublina trzeba zapłacić 224 złote. Koszt zorganizowanej wycieczki to natomiast 4210 złotych. Ceny noclegów w Dublinie zaczynają się już od 109 złotych. Za wejściówkę do Trinity College trzeba z kolei zapłacić około 50 złotych. Pizza na wynos kosztuje około 60 złotych, a kawa około 12 złotych. O szczegółach, w programie "Pokaż nam świat" w TVN24 BiS mówił Jakub Porada.

Program "Pokaż nam świat" w TVN24 BiS w sobotę o godzinie 9.30 i w niedzielę o godzinie 10.20.