Ile kosztuje podróż do Gambii?

Gambia to piękny i egzotyczny kraj, który coraz bardziej otwiera się na turystów. Bilet do lotniczy do Bandżulu, z przesiadką z Barcelonie, można kupić za około 1900 złotych. Siedmiodniowa wycieczka do wydatek rzędu 2700 złotych. Nocleg na campingu kosztuje 43 złote. Za talerz ostryg w marynacie zapłacimy 10 złotych, a za afrę, czyli porcję kurczaka lub kozy z grilla - zaledwie 4 złote. O szczegółach, w programie "Pokaż nam świat" opowiadał Jakub Porada.

