Foto: Ile kosztuje podróż do Finlandii? | Video: Ile kosztuje podróż do Finlandii?

Foto: Shutterstock | Video: tvn24bis Foto: Ile kosztuje podróż do Finlandii? | Video: Ile kosztuje podróż do Finlandii?

Odtwórz: Ile kosztuje podróż do Finlandii?

Do Finlandii warto się wybrać o każdej porze roku. Bilety z Gdańska do Turku i z powrotem można znaleźć już za 77 złotych. Z kolei ośmiodniowa wycieczka objazdowa to koszt rzędu 5800 złotych. Za nocleg zapłacimy około 170 złotych, a za zupę z łososia w restauracji w Helsinkach - około 50 złotych. Więcej szczegółów w programie "Pokaż nam Świat" w TVN24 BiS.

Program "Pokaż nam świat" oglądaj w TVN24 BiS.