Ile kosztuje podróż do Etiopii?

Od 1600 złotych w górę - tyle trzeba zapłacić za bilety lotnicze w obie strony z Warszawy do stolicy Etiopii, Addis Abeby. Nocleg na miejscu kosztuje od 44 do 553 złotych. Do wyboru mamy także piętnastodniową wycieczkę do Etiopii, za którą trzeba zapłacić 7317 złotych. Jak wskazuje Jakub Porada, z lokalnych przysmaków warto spróbować indżerę, czyli naleśnikowego placka na zakwasie, za około 10 złotych, a także tedż w butelce. Materiał z cyklu "Pokaż nam świat" w TVN24 BiS.

