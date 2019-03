Ile kosztuje podróż do Chicago?

Za bilet lotniczy z Warszawy do Chicago, z przesiadką we Frankfurcie, trzeba zapłacić około 1 950 zł. Wycieczka objazdowa przez Amerykę to wydatek rzędu 15 000 zł. Nocleg w Wietrznym Mieście można znaleźć już od 160 zł. Jeżeli ktoś planuje wypożyczenie samochodu to na pewno ucieszy go cena benzyny - litr "95" kosztuje około 3,30 zł. Za posiłek w taniej restauracji zapłacimy około 58 zł. O szczegółach, w programie "Pokaż nam świat" w TVN24 BiS, mówił Jakub Porada.

