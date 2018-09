Ile kosztuje podróż do Boliwii?

Planujesz wycieczkę do Boliwii? Bilety lotnicze z Warszawy do La Paz, z dwoma przesiadkami, kosztują 4118 złotych. Za nocleg trzeba zapłacić od 23 do 503 złotych. Zorganizowana 11-dniowa wycieczka to zaś wydatek rzędu 10,5 tysiąca złotych. Jak wskazuje Jakub Porada, na miejscu możemy jeść za niewygórowane kwoty, na przykład kurczak z frytkami kosztuje około 6 złotych. Na pamiątkę można również przywieźć poncho z wełny alpaki za około 30 złotych. Materiał z cyklu "Pokaż nam świat" w TVN24 BiS.

